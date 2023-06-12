Spotify'dan yeni özellik: Çevrim dışı dinlenebilecek

Spotify CEO'su Daniel Ek Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin “Your Offline Mix” adlı bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Bu özellik YouTube'un 2019'da kullanıma sunduğu Offline Mixtape özelliğine benziyor. Spotify, ‘offline mix' özelliğiyle birlikte en sevdiğiniz şarkılardan bazılarını seçecek ve her yerde erişilebilir olmalarını sağlayacak. Bu çalma listeleri birkaç saatlik dinleme süresine sahip müzikleri saklayabilecek.

Test aşamasında olan ‘offline mix' özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.