Spotify’ın sevilen özelliği ücretli oluyor: Kullanıcılar tepkili

Spotify artık şarkı sözlerini sınırsız olarak sadece ücretli Premium hesap sahipleri sunuyor. Firma, şarkı sözlerini ücretsiz hesap sahiplerine de göstermeye devam edecek ancak orada bir limit uygulanacak.

Spotify’da eğer ücretsiz planı kullanıyorsanız, istediğiniz bir şarkıyı açıp sözlere geldiğinizde tamamını göremiyorsunuz. Yani Premium’da olduğu gibi sözler akmıyor. Bunun için “Şarkı sözlerini göster” butonuna dokunmanız gerek. Bunu ilk kez yaptığınızda Spotify, artık şarkı sözlerinde aylık bir sınır olduğuna yönelik bir uyarı gösteriyor.

Söz konusu uyarı, sözleri her görüntülediğinizde bu sınırdan düşüldüğünü söylüyor ve sınırsız şekilde görüntüleme için sizi Premium’a yönlendiriyor. Aylık limitinizi doldurduğunuzda ise şarkı sözü görüntüleme yerine “Bu aya ait şarkı sözü sınırına ulaştın.” uyarısını ve “Bilgi edin” butonunu görüyorsunuz. Bu butona bastığınızda ise uygulama, sizi Premium satın alma sayfasına yönlendiriyor.