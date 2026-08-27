Steam’de 45 oyun sayfasına Türkiye’den erişim engeli

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İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb projesi kapsamında yapılan incelemelerde; Rockstar Games tarafından geliştirilen "Bully: Scholarship Edition" ve "Manhunt"ın yanı sıra "POSTAL" serisine ait üç oyun ile popüler korku oyunu "Poppy Playtime"ın mağaza sayfalarının da engellenen yapımlar arasında bulunduğu aktarıldı.

Oyunların yüzde 88,9'u yetişkin içerik sınıflandırmasında

Erişimi engellenen 45 oyunun 40'ının (yüzde 88,9) platformun kendi yetişkin içerik sınıflandırma sistemi kapsamında en az bir kategoriyle etiketlendiği, 5 oyunun (yüzde 11,1) ise herhangi bir yetişkin içerik uyarısı barındırmadığı kaydedildi.

Platformda birden fazla kategoride listelenebilen söz konusu yapımların içerik türlerine göre dağılımı şu şekilde sıralandı:

- 40 oyun (yüzde 88,9) "Genel Yetişkin İçerik",

- 20 oyun (yüzde 44,4) "Az Sıklıkta Çıplaklık veya Cinsel İçerik",

- 15 oyun (yüzde 33,3) "Sadece Yetişkinlere Özel Cinsel İçerik",

- 15 oyun (yüzde 33,3) "Sık Çıplaklık veya Cinsel İçerik",

- 15 oyun (yüzde 33,3) "Sıkça Şiddet veya Kan".

Steam platformunda yetişkin içerik filtrelemesi açık olan kullanıcılar, ilgili kategorilerdeki oyunların sayfalarını açmadan önce içerik uyarı ekranıyla karşılaşıyor.

Erişim engeli kararlarına karşın söz konusu yapımların mağaza sayfalarının platform tarafından Türkiye bölgesine henüz tamamen kapatılmadığı belirtildi.