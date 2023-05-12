Steve Jobs imzalı bir çeke rekor fiyat

RR Auction tarafından düzenlenen açık artırmada, Steve Jobs tarafından imzalanmış bir Apple Computer Company çeki 106.985 dolara satıldı.

Çek, 1976 yılında Jobs tarafından doldurulup imzalanmış ve Kuzey Kaliforniya'daki teknoloji şirketlerine hizmet sunan bir danışmanlık firması Crampton, Remke & Miller INC. adına düzenlenmiş.

Jobs'ın çekini 770 Welch Rd.,Ste. 154, Palo Alto adresindeki ilk Apple adresini kullanması nedeniyle dikkate değer olduğunu düşünen oldukça çok kişi var. Bu adres aslında Jobs ve Wozniak'ın birlikte garajda çalışırken kullandıkları telesekreterlik hizmetinin adresi.

Steve Jobs ve Wozniak tarafından imzalanmış bir başka eski çek ise geçtiğimiz sene açık artırma ile 164.000 dolara satılmıştı.