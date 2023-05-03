Steve Jobs imzalı yarım asırlık Apple çeki açık artırmada

1975 yılında bizzat Steve Jobs tarafından imzalanmış olan bir Apple çeki, açık artırma ile satışa sunuldu.

8 Temmuz 1976 tarihine sahip bu çekin durumu, RRAuction tarafından “iyi ve çok iyi arası” olarak tanımlanıyor.

Wells Fargo tarafından düzenlenen çek, daktilo ile doldurulmuş ve Apple Computer Company adına Palo Alto merkezli bir yönetim danışmanlığı firması olan Crampton, Remke & Miller, Inc.’e Jobs tarafından imzalanmış.

Çek, “Steven Jobs” olarak imzalı ve halen Jobs’un garajından çalışırken Apple’ın kullandığı bir yanıtlama hizmeti ve posta bırakma noktası olan “770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto” adresini taşıyor.

RRAuction, çekin değerinin 25.000 ABD Dolarından fazla olduğunu tahmin ediyor. Ancak, bu yazı yazılırken mevcut teklif 16.500 dolarda bekliyordu ve açık artırma 11 Mayıs'ta sona erecek.