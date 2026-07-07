Tablet deneyimi yeniden tanımlanıyor: Casper PAD M10 ile her şey aynı kutuda

Tabletler uzun süredir içerik tüketimi için tercih ediliyor. Ancak yeni Casper PAD M10 serisi, bu alışkanlığı değiştiriyor. Kutusundan çıkan kalem ve klavyeli kılıfıyla birlikte gelen cihaz, tablet deneyimini gerçek bir çalışma ve üretim alanına dönüştürüyor. 12.2 inç geniş ekranı, kalem ve klavyeli kılıf seçenekleriyle kullanıcıların ek aksesuara ihtiyaç duymadan üretkenliğini artırmasını sağlıyor.

Geniş ekranıyla fark yaratıyor

Pazardaki standartların ötesine geçen 12.2 inç ekranı sayesinde Casper PAD M10, daha geniş bir çalışma ve izleme alanı sunuyor. 2.4K 2400*1600 WQXGA ekran çözünürlüğü, 500 nit parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı ile her koşulda akıcı ve net bir görüntü deneyimi sağlarken, %92 ekran oranı özellikle eğitim ve iş odaklı kullanımlarda konforu artırıyor.

İhtiyaca göre iki farklı model

Casper PAD M10 serisi, farklı kullanım senaryolarına hitap eden iki modeliyle geliyor.

M10 Pen , dijital not alma ve çizim odaklı kullanıcılar için aktif kalem ve koruyucu kılıf ile birlikte sunuluyor.

M10 PRO ise kaleme ek olarak klavyeli kılıfı ile daha kapsamlı bir çalışma deneyimi sağlıyor.

Her iki model de kullanıcıları ek aksesuar maliyetinden kurtararak pratik ve erişilebilir bir çözüm sunuyor.

Güçlü donanım, modern tasarım

Sekiz çekirdekli işlemcisi, 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanıyla çoklu görevlerde akıcı performans sunan Casper PAD M10, Android 16 işletim sistemiyle güncel teknolojileri kullanıcıyla buluşturuyor. 7.5 mm inceliğindeki alüminyum gövdesi ise cihazı hem şık hem de dayanıklı hale getiriyor.

Pratikliği, performansı ve çok yönlü kullanım avantajını bir araya getiriyor

Günlük kullanımda mobiliteyi ön planda tutan Casper PAD M10 serisi, hafif ve ince yapısıyla gün boyu kolay taşınabilirlik sunarken, uzun pil ömrüyle kesintisiz bir deneyim vadediyor. İster ders çalışırken ister toplantı notları alırken ya da içerik üretirken, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu esnekliği tek bir cihazda toplayan seri; pratikliği, performansı ve çok yönlü kullanım avantajını bir araya getirerek modern yaşamın hızına uyum sağlıyor.