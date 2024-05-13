Taksilerin sonu mu geliyor? Robotaksiler haftada 50 bin yolcu taşıdı

Google çatısı altındaki Waymo, ABD’nin Phoenix, San Francisco ve Los Angeles şehirlerinde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Waymo, X (Twitter) üzerinden yapığı paylaşımda üç şehirde her hafta 50 binden fazla ücretli yolculuk hizmeti verdiğini duyurdu.

Waymo One bu şehirlerin bazı bölgelerinde 7/24 çalışıyor. Bununla birlikte haftalık 50 bin yolculuk, saat başı ortalama 300 rezervasyon veya her dakika 5 rezervasyon anlamına geliyor.

Dubalar nedeniyle trafiği tıkamıştı

Waymo’nun robotaksileri tamamen sorunsuz çalışmıyor. Donanımhaber'den aktarılana göre, daha geçtiğimiz haftalarda birkaç Waymo robotaksisi San Francisco'daki bir otoyolda trafiği tıkamıştı ve bu durum sadece yola koyulan dubalar nedeniyle gerçekleşmişti.

Öte yandan iki Waymo aracı, bir kamyonete arka arkaya çarpmıştı. Dolayısıyla sürücüsüz robotaksiler için aşılması gereken uzun bir yol var. Bununla birlikte şehir ve yolların yeniden düzenlenmesi, yasal mevzuatlar gibi çeşitli başka değişikliklere de ihtiyaç duyuluyor.