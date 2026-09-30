Tam 76 saniyede bir banttan iniyor: Çin’in dev tesisleri üretim kurallarını sil baştan yazıyor

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Asya'nın üretim devi Çin, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarının meyvesini almaya devam ediyor. Ülke genelindeki modern tesislerde devreye sokulan ileri düzey otomasyon sistemleri sayesinde üretim hızları rekor seviyelere ulaşıyor. Gelişmiş fabrikalarda yüzlerce robotun entegre biçimde çalışmasıyla birlikte banttan her 76 saniyede bir yeni bir otomobil çıkıyor.

Batı'nın teknolojik üstünlüğüne karşı stratejik meydan okuma

Uzun yıllardır küresel ölçekte yenilikçi ve katma değerli sektörlerin merkezinde yer alan Batılı ekonomiler, Çin'in bu devasa üretim ve teknoloji hamlesi karşısında yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, artan verimlilik ve maliyet avantajının sadece otomotivle sınırlı kalmayıp diğer ileri teknoloji dallarında da pazar payını Asya lehine değiştirdiğine dikkat çekiyor.

İmalat sektöründe insan gücü ve dijitalleşme dengesi

Hızlı üretim kapasitesi ve otomasyon odaklı fabrikalar ekonomik gücü artırırken, sektör içindeki istihdam dengeleri de yeniden şekilleniyor. İmalat sektöründe robotik sistemlerin payının artması, üretim maliyetlerini düşürürken küresel pazarlardaki rekabet koşullarını en üst seviyeye taşıyor.