Tarih verildi: Apple Haritalar'da reklam gösterilecek

Apple Inc., hizmetlerden daha fazla gelir elde etmek amacıyla Maps uygulamasına reklam getirmeye hazırlanıyor.

The Verge'de yer alan habere göre, duyuru bu ay içinde yapılabilir. Sistemin Google Haritalar'daki reklamlara benzer şekilde çalışacağı belirtiliyor. Perakendeciler ve markalar, arama sorguları için reklam slotlarına teklif verebilecek.

Program, bir restoranın sushi gibi bir arama terimi için teklif vermesine olanak tanıyacak. Kullanıcı bu tür bir yemek aradığında, en yüksek teklifi veren konumun reklamı sonuçların en üstünde görünecek. Google ve Yelp Inc. kendi platformlarında benzer bir yaklaşım kullanıyor.

Apple'ın planına göre, reklamlar bu yaz itibariyle iPhone ve diğer cihazlarda Maps içinde görünmeye başlayacak. Web'de de reklamlar yer alacak.

Artan reklam geliri, Apple için yılda 100 milyar doların üzerinde gelir üreten hizmetler işini güçlendirecek.

Bu operasyon şu anda şirketin satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. 10 yıl önce bu oran yüzde 10'un altındaydı.