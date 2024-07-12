TCMB'de güvenlik sertifikası değişiyor
TCMB'nin internet sitesine güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikası değiştiriliyor.
TCMB, internet sitesine güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz saat 22.00’de değiştirileceğini bildirdi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bankamız İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikası 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirilecektir. Siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde burada bulunan yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerekmektedir."