TEC, yenilenebilir uzay kapsülü için para toplamaya başladı

Deniz Güldağ

TEC, Elon Musk'ın SpaceX'ine rakip olma hedefi doğrultusunda yeniden kullanılabilir uzay kapsülleri geliştirmek için yüz milyonlarca dolarlık yeni yatırım toplamak üzere görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, The Exploration Company (TEC) en az 300 milyon dolar yeni yatırım toplamak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Yeni yatırımın tamamlanması halinde şirketin değerlemesinin 2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Kaynaklar, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve İsveçli yatırım grubu EQT tarafından yönetilen Brüksel merkezli yatırım fonu Scaleup Europe Fund'ın da anlaşma kapsamında TEC'e ilk yatırımlarından birini yapmayı değerlendirdiğini belirtti.

Kaynaklar, görüşmelerin halen devam ettiğini, rakamların değişebileceğini ve henüz nihai bir karar alınmadığını da vurguladı.

EQT ve The Exploration Company (TEC) ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.