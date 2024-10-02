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Teknoloji devi Apple’a dava! Çalışanlarına zorla anlaşma imzalatmakla suçlanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple’a federal yasaları ihlal ettiği iddiasıyla dava açıldı. Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu, çalışanlarına gizlilik, rekabet ve ifşa etmeme anlaşmalarını zorladığı konusunda şikayette bulundu.

Haber Merkezi
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Teknoloji devi Apple’a dava! Çalışanlarına zorla anlaşma imzalatmakla suçlanıyor
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Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu (NLRB), Apple’a (AAPL) karşı bir şikayette bulundu. İddialara göre teknoloji devi, çalışanlarını yasadışı gizlilik, rekabet etmeme ve ifşa etmeme anlaşmaları imzalamaya zorladı.

Çalışanların haklarını kullanmalarını kısıtlamakla suçlanıyor

Reuters’ın haberine göre NLRB açıklamasına göre Apple, çalışanların federal iş hukuku kapsamındaki haklarını kullanmalarına “müdahale etmek, kısıtlamak ve zorlamakla” suçlanıyor.

Davanın ocak ayında bir idari hakim tarafından görülmesi bekleniyor. NLRB, Apple’dan yasadışı kurallarını iptal etmesini ve çalışanlarını yasal hakları konusunda bilgilendirmesini istiyor.

Eski çalışan taciz ve cinsiyetçilik konusunu gündeme getirdi

Bu iddialar, eski bir kıdemli mühendislik program yöneticisi olan Ashley Gjovik’in Eylül 2021’deki davasına dayanıyor. Gjovik’in taciz ve cinsiyetçilik gibi konuları gündeme getirdiği için işten çıkarıldığı iddia ediliyor.

 Çalışanlar üzerinde yetkisiz sorgulama yaptığı tespit edilmişti

Mayıs ayında NLRB, Apple’ın New York City’deki World Trade Center perakende mağazasında çalışanlar üzerinde yetkisiz sorgulama yaptığını tespit etmişti.

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