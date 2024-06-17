Teknoloji devi Xiaomi'de rüşvet skandalı: İki kilit ismi işten çıkardı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, rüşvet iddiaları kapsamında iki üst düzey yöneticisini işten çıkardığını açıkladı.

2 üst düzey yöneticiyi işten çıkardı

Xiaomi, Latince Amerika bölgesi eski genel müdürü Chen Bingxu ve Batı Avrupa eski genel müdürü Owen'ı yolsuzluk suçlamasıyla işten çıkardı.

Sina Technology raporuna göre, Chen Bingxu rüşvet almak, pahalı hediyeler kabul etmek ve iş ortakları tarafından finanse edilen fahiş eğlence masraflarına karışmakla suçlanıyor.

Owen ise yüksek miktarlarda parayla ilgili sahte dış kaynak anlaşmaları düzenlemekle suçlanıyor. Her iki yönetici de Xiaomi'nin uluslararası alanda büyümesinde kilit isimler olarak biliniyordu.