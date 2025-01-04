Teknoloji devinden yapay zekaya 80 milyar dolarlık yatırım

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2025'te yapay zekâ destekli veri merkezlerinin inşası için 80 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Şirket bu planı cuma günü yayınlanan bir blog yazısında duyurdu. Microsoft yöneticisi Brad Smith yapay zekâ altyapısı harcamalarının yarısından fazlasının ABD'de yapılacağını belirtti.

Smith “Bugün ABD, her ölçekten Amerikan şirketinin yenilikleri sayesinde küresel yapay zekâ yarışında lider durumda” dedi.

Euronews’ten Anıl Can Tuncer haberine göre, Microsoft ise bu yatırımları OpenAI ile olan ortaklığı, Anthropic ve xAI gibi yükselen firmalar ve kendi yapay zekâ destekli yazılım platformları ile sürdürmeye çalışıyor.

Önde gelen birçok teknoloji şirketi, yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Nvidia grafik işleme birimlerine milyarlarca dolar harcamak için yarışıyor.

2022'nin sonlarında piyasaya sürülen OpenAI’nin ChatGPT uygulamasının hızla yayılması, şirketlerin kendi üretken yapay zekâ yeteneklerini sunma yarışını başlattı.

OpenAI'ye 13 milyar dolardan fazla yatırım yapan Microsoft, bu girişime bulut altyapısı sağlıyor. Ayrıca bu modeli Windows, Teams ve diğer ürünlerine entegre etmiş durumda.

Trump'a çağrı

Brad Smith, başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump yönetimine ABD’nin yapay zekâ liderliğini korumak için eğitimi destekleme ve yurt dışında tanıtım yapma çağrısında bulundu.

Smith blogda “Çin, gelişmekte olan ülkelere nadir bulunan çipler için sübvansiyonlu erişim sunmaya ve yerel yapay zekâ veri merkezleri inşa etme sözü vermeye başladı” diye yazdı.

Microsoft yöneticisine göre ABD için en iyi yanıt rekabetten şikâyet etmek olmamalı: ''Önümüzdeki yarışı kazanacağımızdan emin olmaktır. Bu, Amerikan yapay zekasını üstün bir alternatif olarak tanıtmak için hızlı ve etkili hareket etmemizi gerektiriyor.”