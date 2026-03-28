Teknoloji devlerinde sert satış: 850 milyar dolar silindi

Büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri, yükselen enflasyonun faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişeler ve şirketlere özgü gelişmelerin etkisiyle geçen hafta sert şekilde geriledi.

Toplamda “Magnificent Seven (Muhteşem Yedili)” olarak bilinen mega ölçekli şirketler, bir haftada 850 milyar dolardan fazla piyasa değerini sildi.

Meta ve Alphabet’te sert kayıplar

Meta (META), Wall Street’in şirketin önemli bir sosyal medya davasındaki kaybını fiyatlamaya devam etmesiyle yüzde 11’den fazla düşerek Ekim 2025’ten bu yana en kötü haftasını geçirdi.

Bir jüri, Meta ile YouTube’un çatı şirketi Alphabet’i (GOOG, GOOGL), platformlarında genç kullanıcıları koruyamamak nedeniyle ihmalkâr buldu. Alphabet hisseleri haftayı yaklaşık yüzde 9 düşüşle kapattı.

Microsoft ve yarı iletkenler zayıf

Microsoft (MSFT) haftayı yüzde 6,5 düşüşle tamamladı ve yazılım hisselerindeki genel zayıflık nedeniyle 2008’den bu yana en kötü çeyreğine ilerliyor.

Nvidia (NVDA) ve Amazon (AMZN) haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 gerilerken, Tesla (TSLA) beş günlük süreçte yaklaşık yüzde 2 düştü.

Çip hisselerinde dalgalanma

Yarı iletken hisseleri cuma günü toparlanma gösterse de, Sandisk (SNDK) ve Micron Technology (MU) perşembe günkü sert kayıpların ardından haftayı ekside kapattı.

Satış dalgası, Alphabet’in yapay zekâ bellek kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir algoritma geliştirdiğini açıklamasının ardından hız kazandı. Bu gelişme özellikle bellek ve genel çip hisselerinde baskı yarattı.

Faiz beklentisi satışları tetikledi

Artan petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı çekmesiyle tahvil getirileri yükselirken, yatırımcılar Fed’in bu yıl faiz indirimi yapamayacağını fiyatlamaya başladı.

Bu durum büyüme hisselerinde satışları hızlandırdı.

Tek yükselen Apple oldu

Haftayı yükselişle tamamlayan tek “Muhteşem 7” hissesi Apple (AAPL) oldu. Şirketin Siri sesli asistanını mevcut OpenAI ChatGPT ortaklığının ötesinde diğer yapay zekâ hizmetlerine açmayı planladığına yönelik haberler hisseleri destekledi.