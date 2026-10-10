Yürütülen yeni bir bilimsel çalışma, yapay zekâ modellerinin ahlaki veya mantıksal bir değerlendirme yeteneğine sahip olmadığını gözler önüne serdi. İki fizikçinin gerçekleştirdiği analizler, sistemlerin "iyi" ile "kötü" arasındaki farkı anlamadığını, yalnızca kendilerine yüklenen devasa veri kümelerindeki istatistiksel olasılıklara göre yanıt ürettiğini gösteriyor. Bu durum, yapay zekânın bilinçli bir karar verme mekanizmasına sahip olduğu yönündeki yaygın algıyı çürütüyor.

Dev teknoloji şirketlerinin gizlediği algoritmik gerçek

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekânın insani değerleri anlayabildiği izlenimini yaratarak pazarlama stratejisi yürüttüklerini vurguladı. Ancak ortaya konan bulgular, şirketlerin gözlerden uzak tutmaya çalıştığı temel eksikliği açıkça sergiliyor: Yapay zekâ araçları, sunulan içeriklerin doğruluğunu veya etik boyutunu kavramadan sadece önceden tanımlanmış veri örüntülerini eşleştiriyor.

Veri manipülasyonu ve yanlış bilgi riski büyüyor

İyiyi kötüden ayıramayan bu algoritmik yapı, hatalı veya yönlendirici bilgilerin kontrolsüzce yayılması riskini de beraberinde getiriyor. Yapay zekâ sistemlerinin mantıksal bir süzgeç kullanmaması, taraflı veya zararlı içeriklerin "doğru" gibi sunulmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, teknoloji devlerinin bu algoritmik zafiyeti kapatmak yerine üstünü örtmeye çalışmasının ilerleyen süreçte daha büyük güvenlik ve etik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.