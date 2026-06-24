Teknoloji rekabetinde yeni dönem: Çin ABD'yi zirveden indirdi

Çin'in Şenzen kentindeki LineShine adlı süper bilgisayar, salı günü açıklanan sıralamada ilk kez listeye girmesine rağmen zirveye yerleşmeyi başardı. Böylece daha önce listenin ilk sırasında bulunan ABD merkezli El Capitan'ı geride bırakarak dünyanın en güçlü süper bilgisayarı unvanını elde etti.

LineShine, yapay zeka işlemleri için yaygın olarak kullanılan grafik işlemciler yerine tamamen geleneksel bilgisayar işlemcileriyle çalışmasıyla diğer yüksek performanslı bilgisayarlardan ayrılıyor. Verilere göre, bu sistemin işletilmesi için yaklaşık 42,2 megavat elektrik enerjisi gerekiyor.

Normal bir bilgisayardan bin kat daha hızlı çalışan süper bilgisayarlar; tıbbi buluşların araştırılması, iklim sistemlerinin modellenmesi, nükleer patlama simülasyonları, insan davranışı tahminleri ve sanal silah testleri gibi kritik alanlarda kullanılıyor.

Saniyede 2 kentilyondan fazla hesaplama yapabiliyor

Top500 projesinde görev alan bilim insanları, Çin Ulusal Süper Bilgisayar Merkezindeki LineShine'ın 2,198 eksaflops hıza ulaştığını bildirdi. Bu değer, bilgisayarın saniyede 2 kentilyondan fazla hesaplama yapabildiği anlamına geliyor.

ABD hükümetinin California'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında bulunan El Capitan ikinci sıraya gerilerken, Tennessee ve Illinois'deki ulusal laboratuvarlarda yer alan diğer iki ABD bilgisayarı listenin devamında yer aldı.

Almanya'daki Jupiter süper bilgisayarı ise beşinci sıraya düştü. Listede ilk beş sırada yer alan bu sistemler, dünyada kamuoyu tarafından doğrulanmış yegane eksaölçekli bilgisayarlar olarak kayıtlara geçti.

İlk 10'da makinesi bulunan diğer ülkeler arasında İtalya, İsviçre ve Japonya yer alırken, İngiltere listede toplam 11 bilgisayarla temsil edildi.

Avrupa Birliği de ABD ve Çin'in sektördeki liderliğini yakalamak amacıyla, yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirecek devasa süper bilgisayar tesisleri kurmak için geçen yıl 20 milyar Euro değerinde bir plan açıklamıştı.

Çevre örgütleri ise yüksek enerji tüketen bu veri merkezlerinin Avrupa'nın iklim hedeflerini olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini dile getirdi.