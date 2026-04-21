Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar artıyor: 3,5 ayda 73 bin kişi etkilendi

Teknoloji dünyasında 2026 yılı içerisinde 95 farklı firmada 73 binden fazla çalışan işten çıkarıldı. Layoffs.fyi verilerine göre, geçen yılın tamamında 124 bin 201 kişinin işine son verildiği düşünüldüğünde, sektördeki işten çıkarma eğiliminin hız kazandığı görülüyor. Meta, Snap, Oracle ve Atlassian gibi dev şirketlerin yakın dönemde duyurduğu işten çıkarmalar, yapay zekâ teknolojilerine yapılan yatırımlar ve kurumsal yeniden yapılanma süreçleriyle ilişkilendiriliyor.

Meta, 20 Mayıs tarihinden itibaren küresel iş gücünün % 10’una denk gelen yaklaşık 8 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Snap, 1.000 pozisyonu kapatırken, 300'den fazla açık pozisyonu da iptal etti. Oracle, Hindistan'daki 10 bin çalışan da dahil olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 30 bin kişilik bir azaltmaya giderken, Avustralya merkezli yazılım şirketi Atlassian ise toplam personelinin % 10’una denk gelen 1.600 kişinin işine son verdi.

Stratejik adımlar

Sektör liderleri, bu işten çıkarmaları yapay zekâ destekli operasyonlara geçiş kapsamında stratejik adımlar olarak tanımlıyor. Snap CEO’su Evan Spiegel, iş yükünün kalan personel ile yapay zekâ ajanları arasında paylaştırılacağını ve bu sayede tekrarlayan işlerin azaltılacağını belirtti. Block CEO’su Jack Dorsey ise zekâ araçlarının daha küçük ve çevik takımlar oluşturulmasına imkân tanıdığını ifade etti.

Yaşanan yeniden yapılanma süreci, kaynakların personel maaşlarından yapay zekâ altyapısına kaydırıldığını gösteriyor. Analistler, 20 bin ile 30 bin arasında pozisyonun kapatılmasının 8 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında ek serbest nakit akışı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Ancak bu strateji bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Örneğin, Oracle ve OpenAI, finansman görüşmelerinin tıkanması üzerine Teksas'taki ortak bir yapay zekâ veri merkezi projesini durdurdu.