Teknoloji şirketleri AB'de lobiciliğe 113 milyon euro harcadı

Brüksel merkezli Corporate Europe Observatory ve Köln merkezli Lobbycontrol, büyük teknoloji firmalarının AB'deki lobicilik faaliyetleri hakkında yaptıkları araştırmayı yayımladı.

Buna göre, teknoloji şirketlerinin Brüksel'deki lobi harcamaları geçen yıl arttı.

Teknoloji şirketleri AB'de 2021'de 97 milyon euro lobicilik harcaması yaparken, 2022'de bu harcama yüzde 16,5 artarak 113 milyon euro’yu buldu.

Geçen yıl toplam 651 şirket ve dernek lobicilikle AB'nin dijital ekonomi politikalarına yön vermeye çalıştı.

Teknoloji firmaları arasında geçen yıl en fazla lobi harcaması yapan Meta oldu. Meta, AB'deki faaliyetleri için 2021'de 5 milyon 750 bin euro harcarken geçen yıl bu rakam 8 milyon euro’yu buldu.

Apple'ın AB'deki lobicilik harcamaları 2021'de 3,5 milyon euro seviyesindeyken geçen yıl 7 milyon euro’ya ulaştı.

Çip üreticisi Qualcomm'un lobi harcamaları da 1 milyon 750 bin euro'dan 4 milyon euro’ya çıktı.​​​​​​​

Söz konusu lobi harcamalarının AB'nin dijital platformlara yönelik yeni yasalarının hazırlandığı dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Teknoloji firmaları lobi faaliyetleri sonucunda üst düzey AB yetkilileriyle düzenli biçimde görüşmeler ve toplantılar yapma imkanı buluyor.