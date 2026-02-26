Teknoloji şirketleri çalışanlarını yapay zeka kullanmaya zorluyor

Deniz Güldağ

Teknoloji sektöründe yapay zeka artık yalnızca bir inovasyon aracı değil, çalışanlar için yeni bir standart haline geliyor.

Çok kısa zaman öncesine kadar çarlışanlarını yapay zeka kullanmaya teşvik eden startup’lardan sektör devlerine kadar birçok şirket, çalışanlarını yapay zeka araçlarını kullanmaya artık sadece teşvik etmekle kalmıyor; aynı zamanda bunu performans kriterlerine dahil ederek fiilen zorunlu kılıyor.

Meta ve Google gibi büyük şirketler başta olmak üzere çok sayıda teknoloji firması, yapay zeka kullanımını çalışanlarının performans değerlendirmelerine entegre etmeye başladı.

Şirketler, çalışanların bu araçları ne ölçüde kullandığını izliyor ve elde edilen verimlilik artışlarını ölçmeye çalışıyor.

Sektörde çalışanlar için mesaj net: Yapay zeka kullanımı artık isteğe bağlı değil

The Wall Street Journal’in kıdemli teknoloji muhabiri Katherine Bindley ve Katherine Blunt’un tespitlerine göre, birçok sektör hâlâ yapay zekayı test etme aşamasındayken, teknoloji endüstrisi çok daha ileri bir noktaya ulaşmış durumda.

Şirketler artık yalnızca yapay zeka araçlarını çalışanlarına sunmakla kalmıyor; çalışanların bu araçları aktif şekilde kullanıp kullanmadığını takip ediyor ve bazı durumlarda bunu zorunlu hale getiriyor.

Geçen yıl ekim ayında yapılan bir araştırma, bu dönüşümün hızını ortaya koyuyor. Ankete göre teknoloji çalışanlarının yaklaşık yüzde 42’si, yöneticilerinin günlük işlerde yapay zekayı kullanmalarını beklediğini belirtti. Bu oran sekiz ay önce yüzde 32 seviyesindeydi.

Kısa sürede yaşanan bu artış, sektörde beklentilerin hızla değiştiğini gösteriyor.

Ancak yapay zekanın benimsenmesi -iş yerinde ve günlük hayatta trendleri belirleyen- teknoloji sektöründe bile sanıldığı kadar sorunsuz ilerlemiyor.

Çalışanlar, yapay zekanın iş yerinde gerçekten zaman kazandırıp kazandırmadığı konusunda şüpheler barındırıyor.

Bunun yanı sıra, kendi CEO’larınının 'yapay zekanın uzun vadede daha az iş gücü ihtiyacı yaratacağına' dair açıklamaları da çalışanlar arasında tedirginlik yaratıyor.

Sonuç olarak teknoloji sektörü, yapay zekayı yalnızca bir araç değil, iş yerinde yeni bir norm olarak konumlandırıyor. Ancak bu dönüşüm, verimlilik artışı beklentisi ile istihdam kaygıları arasında hassas bir dengeyi de beraberinde getiriyor.