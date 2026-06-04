Teknolojide yerli atılım: Prof. Dr. Sinan Alçın’dan yapay zeka ve milli platform stratejisi

Prof. Dr. Sinan Alçın, Türkiye’nin teknoloji serüveninde geçmişteki tecrübelerin yol gösterici olduğunu ifade etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası jet yakıtı üretimiyle başlayan ve yakın dönemde İHA-SİHA teknolojilerinde zirveye ulaşan sürecin, yerli üretimin gücünü kanıtladığını belirtti. Prof. Dr. Alçın’a göre, savunma sanayide ambargolara rağmen elde edilen bu başarı hikayesi, yapay zeka ve yüksek teknoloji üretimi için de temel bir model teşkil ediyor.

Küresel başarı için ‘bebek sanayi’ argümanı

Yapay zeka alanında nitelikli bir gelişim sağlamak adına iktisat literatüründeki "Bebek Sanayi" argümanının önemine değinen Prof. Dr. Alçın, Hindistan ve İrlanda örneklerini paylaştı. Hindistan'ın yazılımda, İrlanda'nın ise ilaç sektöründe dünya devleri arasına girmesinin temelinde, bu sektörlerin gelişim süreçlerinde koruma altına alınması ve yerli yetkinliklerin öncelenmesi yattığını vurguladı. Prof. Dr. Alçın, benzer bir odağın yapay zeka sektöründe de oluşturulabileceğini belirtti.

Yapay zeka ve istihdam ilişkisinde işlerin dönüşümü öne çıkıyor

Toplumda yapay zekanın işsizlik yaratacağına dair oluşan endişelere iktisadi bir perspektifle yaklaşan Prof. Dr. Alçın, üretimin devamlılığı için tüketici gücünün korunması gerektiğini belirtti. Kapitalizmin temel işleyişi gereği, üretilen mal ve hizmetlerin satın alınabilmesi için istihdamın sürmesinin şart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alçın, 1980'lerdeki otomasyon sürecinden bugüne dünya genelinde işçi sayısının artış gösterdiğine dikkat çekti. Bu durumun, işlerin yok olmasından ziyade bir dönüşüm süreci olduğunu vurguladı.

‘Uygun teknoloji’ ve milli platformlar

Gelecek vizyonunda yapay zekanın her alanda yer alacağını ancak bunun bilinçli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alçın, ‘uygun teknoloji’ zihniyetine sahip olunması gerektiğini söyledi. Her yeni teknolojik gelişmeyi kontrolsüzce benimsemek yerine, ihtiyaca yönelik ve verilerin milli platformlarda saklandığı bir sistemin kurulması gerektiğini ifade etti.

Stratejik sükunet ve adım adım öğrenme

Son olarak yapay zekanın bir ‘saman alevi’ gibi parlayıp sönen geçici trendlerden ayrıldığını belirten Prof. Dr. Alçın, bu derinlikli konuda stratejik bir sükunetle hareket edilmesi tavsiyesinde bulundu. Teknolojiyi sadece kullanmakla yetinmeyip, ulusal temellere dayalı platformlar üzerinden adım adım öğrenerek ilerlemenin Türkiye’nin teknolojik egemenliği için kilit rol oynayacağını sözlerine ekledi.