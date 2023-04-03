Bitcoin'i resmi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador'un teknoloji dünyasına yönelik girişimleri sürüyor. El Salvador, teknolojik yenilikler üzerindeki tüm vergilerin kaldırılmasına karar verdi. Chip'in aktardığına göre, karar ile yapay zeka, kodlama, donanım gibi teknolojik yeniliklerden vergi alınmayacak.

El Salvador, teknoloji girişimlerine yönelik kritik bir kararı hayata geçirdi. Son 18 ayda Bitcoin stratejisini yenileyen El Salvador, kısa süre önce ulusal Bitcoin ofisini (ONBTC) kurmuştu. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkedeki teknolojik gelişimi hızlandırmak için vergilerin azaltılması gerektiğine inanıyordu.

Bukele'nin Kongre'ye gönderdiği yasa tasarısına göre yazılım, kodlama, yapay zeka, bilgi işlem ve donanım üretimi gibi teknoloji yeniliklere yönelik vergi uygulamaları kaldırıldı. Bukele'nin El Salvador'u geliştirme çalışmaları arasında turizmi teşvik etmek, terörle mücadele ve bölgesel ticaret merkezleri inşa etmek de yer alıyor.

2023'ün ilk günlerinde El Salvador, Bitcoin destekli tahvillerine ilişkin kararları kabul etmişti.

El Salvador'un elinde 2.381 Bitcoin bulunuyor. Ülkenin elinde bulunan BTC'nin bugün itibarıyla değeri 67 milyon 583 dolar olarak hesaplanıyor.

Bitcoin alımlarının ortalama fiyatı ise 21 Temmuz 2022 itibarıyla 43 bin 357 dolar civarındaydı. IMF, şubat ayında El Salvador'un Bitcoin alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kuruluş, El Salvador’un Bitcoin risklerinin gerçekleşmediğini ancak ele alınması gerektiğini söylemişti.