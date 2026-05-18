Telefon almayı düşünenlere kötü haber: Zamlar yolda

General Mobile, Türkiye’de 5G ürün ekosistemini büyütme hedefi doğrultusunda üretim ve teknoloji yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Şirket, yıllık 4,2 milyon adet üretim kapasitesine sahip Kâğıthane’deki tesisinde 5G ürünleri ve akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor.

Şirket aynı zamanda yerli akıllı katlanabilir telefon için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, yeni modeli ekim ayında piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu cihaz, markanın teknolojik yetkinliğini ve geleceğe bakışını sergileyen bir ‘vizyon modeli’ olacak. Eğer planlanan sürede başarıyla tamamlanırsa, Türkiye’nin ilk yerli katlanabilir akıllı telefonunu ekim ayında kullanıcılarla buluşturacağız” dedi.

Akıllı telefonlara zam yolda

Cihaner, ayrıca akıllı telefon fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Cihaner, “Helyum gazı, çip üretiminde ‘wafer’ adı verilen plakaların temizlenmesinde kullanılan temel bir madde. Bu işlemin dünyada bilinen başka bir ikamesi veya alternatif gazı bulunmuyor. Dünyadaki helyum tedarikinin üçte birini sağlayan Katar’daki üretim tesisinin vurulması küresel arzda ciddi bir açığa yol açtı. Sektörün hâlihazırda yaklaşık 6 aylık bir helyum stoku bulunuyor. Bu stoklar tükendiğinde çip üretiminde büyük bir sıkıntı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Diğer yandan telefonlarda kullanılan bellek fiyatları da 2-3 kat, hatta bazı segmentlerde 5 dolardan 50 dolara kadar arttı" diyen Cihaner, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üreticiler şu an ellerindeki eski ve daha ucuz maliyetli stokları kullanarak fiyatları dengelemeye çalışıyor. Ancak bu stoklar eridikçe, yeni ve çok daha yüksek maliyetli bileşenlerin fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacak. Türkiye’deki telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda, 2025 yılına kıyasla yüzde 40 oranında artmasını bekliyorum."