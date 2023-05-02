Telefon şarjını en hızlı tüketen uygulamalar belli oldu

pCloud'un yayımladığı raporda yer alan bilgilere göre, akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon bulunuyor.

Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.

Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı.

Bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn de bulunuyor.

Sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, YouTube ve Netflix gibi, içerisinde video oynatılan uygulamaların da çok fazla şarj tükettiğini görebilmek mümkün. Bunlar ekran süresini artırıyorken, eş zamanlı olarak pil süresini de oldukça kısaltıyor.

Telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar;

1. Fitbit

2.Verizon

3. Uber

4. Skype

5. Facebook

6. Airbnb

7. BIGO LIVE

8. Instagram

9. Tinder

10. Bumble

11. Snapchat

12. WhatsApp

13. Zoom

14. YouTube

15. Booking.com

16. Amazon

17. Telegram

18. Grindr

19. Likke

20. LinkedIn