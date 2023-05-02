Telefon şarjını en hızlı tüketen uygulamalar belli oldu
Bulut teknolojisi şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapor, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaları ortaya koydu.
pCloud'un yayımladığı raporda yer alan bilgilere göre, akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon bulunuyor.
Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.
Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı.
Bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn de bulunuyor.
Sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, YouTube ve Netflix gibi, içerisinde video oynatılan uygulamaların da çok fazla şarj tükettiğini görebilmek mümkün. Bunlar ekran süresini artırıyorken, eş zamanlı olarak pil süresini de oldukça kısaltıyor.
Telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar;
1. Fitbit
2.Verizon
3. Uber
4. Skype
5. Facebook
6. Airbnb
7. BIGO LIVE
8. Instagram
9. Tinder
10. Bumble
11. Snapchat
12. WhatsApp
13. Zoom
14. YouTube
15. Booking.com
16. Amazon
17. Telegram
18. Grindr
19. Likke
20. LinkedIn