Telegram kurucusu Durov: WhatsApp’in güvenli olduğuna ancak beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler inanır

Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov, WhatsApp’in güvenli olmadığı yönündeki iddialarını yeniden gündeme getirerek, uygulamanın gizlilik vaatlerini sert ifadelerle hedef aldı.

Durov, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “2026’da WhatsApp’in güvenli olduğuna inanmak için beyin ölümü gerçekleşmiş olmak gerekir” ifadelerini kullandı. Meta’nın kullanıcı mesajlarını okuyamayacağı yönündeki iddialarla alay eden Durov, WhatsApp’in şifreleme sisteminde “birden fazla saldırı vektörü” tespit ettiklerini öne sürdü.

Nefes'in haberine göre Durov’un açıklamaları, Meta Platforms’a karşı ABD’de açılan kapsamlı bir toplu davanın ardından geldi. Avustralya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerden davacıların yer aldığı dava dilekçesinde, Meta’nın WhatsApp’in gizliliği konusunda yanlış beyanlarda bulunduğu iddia edildi.

Davacılar WhatsApp’ın “uçtan uca şifreleme” iddiasını tartışıyor

Davacılar, WhatsApp’in uçtan uca şifreleme sistemine rağmen Meta ve WhatsApp’in kullanıcı iletişimlerini sakladığını, analiz ettiğini ve erişebildiğini ileri sürdü. Şirketin uygulama içinde yer alan “Bu sohbetteki mesajları yalnızca sohbet katılımcıları görebilir” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Meta sözcüsü Andy Stone ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Stone, “WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair herhangi bir iddia tamamen yanlış ve absürttür” diyerek davayı “kurgu niteliğinde anlamsız bir girişim” olarak nitelendirdi.

Pavel Durov, WhatsApp’i uzun süredir “gözetim aracı” olarak nitelendiriyor ve özellikle Meta’nın 2014’te uygulamayı satın almasından sonra kullanıcıları platformdan uzak durmaya çağırıyor.