Telegram, yeni özelliğini ücretsiz olarak kullanıma sundu

Telegram, Hikayeler özelliğini ilk başta yalnızca Premium abonelere açmıştı. Şirket, 10. yılına özel olarak yeni özelliği ücretsiz kullanıcılarına vermeye başladı.

Telegram Hikayeler, diğer uygulamalardaki gibi çalışıyor; Eklenen fotoğraflar ve videolar sınırlı bir süre görüntülenebiliyor ve emoji ile yanıt verilebiliyor. Çift kamera modu sayesinde hem ön hem de arka kamerayla eş zamanlı olarak kayıt yapılabiliyor. Hikayelere çıkartma, konum, başlık eklenebiliyor. Kullanıcılar, hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceğini, ekran görüntüsü alınıp alınmayacağını belirleyebiliyor.

Telegram Stories, bugün itibarıyla hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılara sunuldu.