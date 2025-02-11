TEPAV: 2030’da “becerikli” olana milyonlarca yeni iş olacak

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan 2025 İşlerin Geleceği Raporu’na göre, 2030 yılına kadar dünyada 78 milyon yeni iş kolu ortaya çıkacak. Türkiye’de ise iş gücündeki beceri değişiminin küresel ortalamadan daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu dönüşüm, ülkenin beşerî sermayesini geleceğe hazırlama noktasında kritik bir önemi beraberinde getiriyor.

TEPAV'ın yayımladığı Senem Dartar'ın değerlendirme notunda şu detaylar görüldü:

"Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 İşlerin Geleceği Raporu’na göre, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni iş yaratılırken aynı dönemde 92 milyon iş kaybolacak. Bu da 78 milyon yeni pozisyon anlamına geliyor.

Rapor, teknolojik ilerlemeler, ekonomik değişimler ve iklim önceliklerinin 2030’a kadar iş gücünü nasıl şekillendireceğine dikkat çekiyor. 22 sektördeki 14 milyon çalışanı temsil eden 1.000’den fazla küresel işverenden elde edilen veriler, iş gücü dönüşümünün aciliyetini ve ortaya çıkan iş fırsatlarını öne çıkarıyor.

Beceri açığının, iş dönüşümünün önündeki en büyük engel olmaya devam ettiği belirtilen raporda, işverenler, çalışanlar ve hükümetlerin birlikte hareket ederek iş gücünü geleceğe hazırlaması gerektiği vurgulanıyor.

Rapora göre, en yüksek iş artışı beklenen sektörler, sağlık, eğitim, teknoloji ve yenilenebilir enerji. Hemşirelik ve öğretmenlik gibi mesleklerde demografik değişimlerin etkisiyle büyük talep artışı bekleniyor. Yapay zekâ, robotik ve yenilenebilir enerji alanlarındaki uzmanlık gerektiren işler büyük bir sıçrama yapacak. Özellikle çevre mühendisleri, elektrikli araç uzmanları ve enerji depolama sistemleri uzmanları kritik rol oynayacak.”