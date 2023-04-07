Tesla’da mahremiyet krizi: Araç kameraları görüntü paylaşıyor

Reuters'ın eski Tesla çalışanlarıyla yaptığı röportajda, elektrikli araçlardaki kameralar aracılığıyla müşterilerin mahrem görüntülerine erişilebildiği ve bunun çalışanlar arasındaki sohbet gruplarında paylaşıldığı iddia edildi.

Tesla milyonlarca elektrikli otomobil sahibine mahremiyetlerinin son derece önemli olduğunu ve her zaman büyük önem taşıyacağını garanti ediyor. Öyle ki, web sitesinde, sürüşe yardımcı olmak için araçlara yerleştirdiği kameraların "gizliliği korumak için sıfırdan tasarlandığı" belirtiliyor.

Ancak Reuters'in dokuz eski çalışanla yaptığı röportajlara göre, durum böyle değil.

Görüntüler paylaşılıyor

2019 ile 2022 arasında, Tesla çalışanlarından oluşan gruplar, dahili bir mesajlaşma sistemi aracılığıyla müşterilerin araba kameraları tarafından kaydedilen son derece rahatsız edici videolar ve görüntüler paylaştı. Bazı kayıtlar Tesla müşterilerini utanç verici durumlarda yakaladı.

Eski bir çalışan, bir adamın bir araca tamamen çıplak girdiği bir videonun paylaşıldığını anlattı.

Başka bir eski çalışana göre, 2021'deki bir kaza videosu, bir yerleşim bölgesinde yüksek hızda giden bir Tesla'nın, bisiklet süren bir çocuğa çarptığını gösteriyordu.

Eski çalışan, videonun California, San Mateo'daki bir Tesla ofisinde özel bire bir sohbetler aracılığıyla yayıldığını söyledi.

Bazı eski çalışanlara göre, bazı görseller yalnızca iki çalışan arasında paylaşılırken, diğerleri çok sayıda kişi tarafından görülebiliyordu.

Tesla, çevrimiçi "Müşteri Gizliliği Bildirimi"nde kamera kayıtlarının anonim kalacağını ve sizinle veya aracınızla bağlantılı olmadığını belirtiyor.

Ancak yedi eski çalışan, Reuters'e iş yerinde kullandıkları bilgisayar programının kayıtların yerini gösterebileceğini ve bunun potansiyel olarak bir Tesla sahibinin nerede yaşadığını ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Tesla'nın gizlilik politikası sekiz kameralı otopilot donanımlı araçlarının kullanıcı mahremiyetini korumak için tasarlandığını söylüyor.

Tesla kameralarının amacı, Otopilot ve Otopark gibi kendi kendine sürüş özelliklerine yardımcı olmak. Ayrıca bu verileri araç filosunu geliştirmek ve araç sahibiyle güvenlik bilgileri hakkında iletişim kurmak için kullanıyor.