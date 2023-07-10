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Threads, beş günde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı

Threads beş gün içinde 100 milyon üye sayısına ulaştı. Threads’ten önce en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT, iki ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Haber Merkezi
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Twitter rakibi sosyal medya uygulaması Threads, beş günde 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Threads büyürken aynı zamanda Twitter’ın trafiğininde de düşüş yaşadığı görüldü.

Mark Zuckerberg ilk gün yaptığı açıklamada uygulamanın iki saat içinde 2 milyon, dört saat içinde 5 milyon ve yedi saat içinde 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını belirtmişti.

Ertesi sabah Meta CEO'su 30 milyondan fazla kişinin yeni uygulamayı denemek için kaydolduğunu belirtti. Son verilere göre ise Threads, 100 milyon aktif kullanıcı kilometre taşına ulaşmış durumda.

Threads’ten önce en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT, iki ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

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