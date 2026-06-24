Threads çöktü mü?, neden açılmıyor? Threads gönderiler neden yüklenmiyor?

Rekabet Kurumu'nun kararları doğrultusunda yaklaşık iki yıl önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan Threads, yapılan düzenlemelerin ardından yeniden faaliyete geçti. Ancak geri dönüşün hemen ardından, 24 Haziran Çarşamba gecesi platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar beklenmedik bağlantı sorunlarıyla karşılaştı.

Threads çöktü mü?

Gelen ilk bildirimlere göre kullanıcılar, özellikle profil senkronizasyonu, akış yenileme ve gönderi paylaşımı aşamalarında takılmalar yaşıyor. Bilindiği üzere Meta, yeni dönemde Threads’te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini bu platforma zorunlu olarak taşıma mecburiyetini kaldırmıştı.

Resmi açıklama yapıldı mı?

Meta ile yürütülen uzun müzakerelerin ardından platformun yeniden açılması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle başlayan hukuki süreç, idari para cezaları ve geçici kapatma kararlarıyla sonuçlanmıştı.

Yaşanan bu hukuki sürecin ardından platformun faaliyete geçer geçmez karşılaştığı teknik aksaklık hakkında Meta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun veri ayrıştırma politikasından mı yoksa genel bir arızadan mı kaynaklandığı resmi bilgilendirmeyle netleşecek.