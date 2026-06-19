Türkiye'de milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, 29 Nisan 2024 tarihinde alınan beklenmedik bir kararla karşı karşıya kalmıştı. Instagram üzerinden hızlı hesap oluşturma imkânı sunan ve X'e alternatif olarak öne çıkan Threads, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı doğrultusunda erişime kapatılmıştı.

Kararın gerekçesi olarak, Threads'in Instagram ile veri paylaşımı yoluyla Meta'nın hâkim durumunu kötüye kullandığı ve rekabet hukukuna aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiaları gösterilmişti. Kullanıcı profillerinin izinsiz şekilde birleştirilmesi ve verilerin platformlar arasında aktarılması, tartışmaların merkezinde yer almıştı. Kararın ardından Meta, Türkiye'deki Threads hizmetini durdurmuş ve kullanıcılar uzun süren bir bekleme dönemine girmişti.

Ancak bekleyiş sona erdi. Meta'nın yaptığı resmi açıklamayla Threads, Türkiye'de yeniden erişime açıldı. Kullanıcılar uygulamayı yeniden indirebiliyor veya threads.net üzerinden mevcut hesaplarını aktif hale getirebiliyor. Daha önceki paylaşımlar, etkileşimler ve takipçi listeleri de yeniden erişilebilir duruma geldi.

Rekabet Kurumu'nun 2024 yılında başlattığı soruşturma kapsamında Meta'nın veri politikaları detaylı şekilde incelenmişti. Threads'in Instagram hesaplarıyla entegre çalışması ve platformlar arası veri birleştirme uygulamaları, incelemenin temel unsurları arasında yer almıştı. Meta, soruşturma sürecinde Türkiye'deki Threads faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamış ve kullanıcılara hesaplarını dondurma veya silme seçenekleri sunmuştu. Sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kaldırıldı ve Threads güncellenen özellikleriyle yeniden kullanıma açıldı.

Meta'nın açıklamasında Threads, "İçerik üreticilerine, işletmelere ve düşüncelerini paylaşmak isteyenlere metin güncellemeleri ve herkese açık sohbetler için özel ve gerçek zamanlı bir alan sağlamayı hedefleyen Threads, Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu." ifadeleriyle tanımlandı.

Bloomberg'ün aktardığına göre şirket, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyona ulaştığını da açıkladı. Meta, Threads'in insanların fikirlerini özgürce ifade edebildiği, pozitif ve yaratıcı bir kamusal sohbet alanı oluşturmayı amaçladığını belirtirken, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda platformun geliştirilmeye devam edildiğini vurguladı.

Meta'da dikkat çeken ayrılık

Threads'in Türkiye'de yeniden kullanıma açılması, Meta bünyesinde yaşanan önemli bir yönetim değişikliğiyle aynı döneme denk geldi.

Reuters'ın aktardığına göre, Threads'in eski ürün başkanı Emily Dalton Smith şirketten ayrılıyor. 2015 yılından bu yana Meta'da görev yapan Smith, son dönemde şirketin yapay zeka odaklı yeniden yapılanma çalışmalarında önemli sorumluluklar üstlenmişti.

Smith'in ayrılığı, Meta'nın yapay zeka ajanları geliştirme ve şirket içi operasyonlarda yapay zekayı daha merkezi bir konuma taşıma çalışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Söz konusu süreçte işten çıkarmalar, görev değişiklikleri ve yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar da gündeme gelmişti.

Dalton Smith'in yönettiği ekip yapay zeka arayüzleri, bellek sistemleri, otomasyon çözümleri ve Metamate isimli şirket içi yapay zeka asistanı gibi projeler üzerinde çalışıyordu.

Threads'in yeniden kullanıma açılmasıyla birlikte kullanıcılar geliştirilmiş arayüz, yeni topluluk özellikleri, gelişmiş mesajlaşma araçları ve içerik üreticilerine yönelik yeni çözümlerle karşılaşacak.

X'e rakip olarak gösterilen metin odaklı platformun Türkiye'deki içerik üreticileri ve markalar açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor. Küresel ölçekte 500 milyon kullanıcıya ulaşan platform, özellikle işletmelerin pazarlama ve etkileşim stratejileri açısından yeni imkânlar sağlayabilir.

Meta'nın kullanıcı geri bildirimlerine verdiği önem, Threads'in Türkiye'de daha yerel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunabileceğine işaret ediyor. Uzun süren erişim kısıtlamasının ardından platformun yeniden açılmasıyla birlikte kullanıcı sayısında hızlı bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.