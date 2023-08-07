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Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı

Meta'nın Twitter rakibi sosyal medya uygulaması Threads'e eklenecek yeni özellikler belli oldu.

Haber Merkezi
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Threads'in eksik olan özellikleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'e eklenecek bazı yeni özellikleri duyurdu.

Buna göre sosyal medya platformu, çok yakında gelişmiş arama ve web sürümüne kavuşacak. 

Söz konusu özelliklerin kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

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