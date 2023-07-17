Threads’e eklenecek yeni özellikler belli oldu

Threads, kullanıma sunulduğu ilk haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak uygulamada bazı özelliklerin eksik olduğu kullanıcılar tarafından da dile getirilmişti.

Bu doğrultuda, eksik kalan özelliklerin tamamlanması için çalışmalar hız kazandı. Yayımlanan 13 sayfalık Threads dökümanında, trendler bölümü, gelişmiş arama ve DM özelliği dahil olmak üzere platforma eklenecek üç yeni özellik keşfedildi.

Ayrıca daha önce Threads, çoklu hesap desteği, yalnızca takip edilen kişilerin bulunduğu bir ana sayfa akışı ve gönderileri düzenleme gibi özelliklerin de platforma ekleneceğini belirtmişti.