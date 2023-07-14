Threads'in aktif kullanıcı sayısı yüzde 20 azaldı

Meta’nın geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı yeni metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, sadece beş gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir rekora imza atmıştı. Ancak Sensor Tower ve Similarweb'in verilerine göre, hizmet büyüme ve etkileşimde düşüş içerisinde bulunuyor.

Sensor Tower verilerine göre geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri, platformun günlük aktif kullanıcı sayısı cumartesi gününe göre yaklaşık yüzde 20 azaldı ve kullanıcıların platformda geçirdiği süre yüzde 50 azalarak 20 dakikadan 10 dakikaya düştü. Similarweb'in verileri de benzer eğilimler gösteriyor. Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısında, 7 Temmuz'daki zirve noktası ile pazartesi günü arasında, dünya çapında Android telefonlardaki Threads kullanıcıları için yüzde 25'ten fazla bir düşüş görüldü.

Bir Meta sözcüsü ise mevcut durum hakkında şunları söyledi: “Henüz erken olsa da Threads'in beklentilerimizi aşan ilk başarısı bizi heyecanlandırıyor. Uygulamayı bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce kullanıma sunduk ve şu anda odak noktamız istikrarlı performans sağlamak, yeni özellikler sunmak ve önümüzdeki aylarda deneyimi geliştirmeye devam etmek."