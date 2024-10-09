TikTok davalarla karşı karşıya! Sosyal medya bağımlılığını tetiklemekle suçlanıyor

Sosyal medya platformu TikTok, Salı günü New York, Kaliforniya, Columbia Bölgesi ve 11 diğer eyalette ayrı davalar açıldı. Davalar, TikTok’u çocukları uzun süre meşgul tutmak için tasarlanmış yazılımlar kullanmakla suçluyor. Kısa form video platformu ayrıca içerik moderasyonunun etkinliğini yanlış temsil etmekle de suçlanıyor.

“Sosyal medya bağımlılığı teşvik ediyor”

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, “TikTok, kurumsal kârları artırmak için sosyal medya bağımlılığını teşvik ediyor” dedi. Eyaletler, TikTok’un kullanıcı etkileşimini en üst düzeye çıkararak onları reklamlarla hedeflemeye çalıştığını öne sürüyor.

TikTok iddialara yanlış ve yanıltıcı olarak yanıt verdi

TikTok bu iddialara yanıt olarak, birçoğunun 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyledi. Şirket, eyaletlerin sektör genelindeki zorluklara çözümler konusunda iş birliği yapmak yerine dava açmayı tercih etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Sanal para birimini ile ilgili lisanssız para transferi suçlaması

Washington D.C. Başsavcısı Brian Schwalb ise TikTok’u canlı yayın ve sanal para birimi özellikleri aracılığıyla lisanssız para transferi işi yürütmekle suçladı.

Biden’ın ABD’de imzaladığı tasarı kritik

TikTok’a karşı bu yasal işlem, Başkan Joe Biden’ın TikTok’un ana şirketi ByteDance’i şirketi satmaya zorlayabilecek veya ABD’de yasakla karşı karşıya bırakabilecek bir tasarıyı imzalamasının hemen ardından geliyor.

Gençler üzerindeki etkisi ile ilgili soruşturma başlatılmıştı

Mart 2022’de sekiz eyalet tarafından başlatılan TikTok’un gençler üzerindeki etkisine yönelik ülke çapındaki soruşturmayı da takip ediyor.

Meta Platforms, Snap ve Alphabet’in YouTube’u, TikTok hakkında artan endişelerden faydalanabilir.

Apptopia’ya göre TikTok, 2020’den bu yana her çeyrekte ABD’deki indirmelerde Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) dahil diğer büyük sosyal medya uygulamalarını sürekli olarak geride bıraktı.

Ancak ByteDance’in sahip olduğu platform Hindistan’da yasaklandığında, Sensor Tower’a göre YouTube, Instagram ve yerel kısa video uygulamaları Moj ve Josh ülkede büyük kullanıcı artışı yaşadı.

TikTok yasal incelemeyle karşı karşıya kalırken, kullanıcılar diğer platformlara geçiş yapabilir. Ayrıca reklamverenler stratejilerini yeniden değerlendirirken, bütçelerini daha istikrarlı veya düzenlemelere uyumlu olarak algılanan platformlara kaydırabilirler.