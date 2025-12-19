Tiktok “TikTok’ta Ailen Güvende” projesi eğitim otobüsü faaliyete başladı

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara’da düzenlenen etkinlikle tanıtılan program ve otobüs faaliyetine başladı. Proje, gençlere, yetişkinlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik alanlarında eğitimler verilecek. Projenin mobil eğitim için tasarlanan TikTok Eğitim Otobüsü yola çıktı. Otobüs ilk olarak Ankara’da AVP ve şehrin çeşitli meydanlarında faaliyet yapacak. Ankara’nın ardından Konya ve Adana’da yine AVM ve kent meydanlarında duracak. Otobüs ile yürütülen faaliyetin en az 30 ilde eğitim faaliyeti yapması; iki yıl sürmesi ve her ay en az iki şehirde durması planlanıyor. Projenin hedef kişi sayısı ise 1 milyon ve üzeri olarak belirlendi.

Ankara’da düzenlenen toplantıda projeyi tanıtan TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, şirketin kullanıcı güvenliğini yenilikçiliğinin merkezine koyduğunu belirterek, eğitim faaliyetinin başlatılmasında 2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin de etkisi olduğunu belirtti. Platformları üzerinde güvenli erişim için araçlar olduğunu söyleyen Kafadar, “Düzenli olarak geliştirdiğimiz ‘Aile Eşlemesi’ özelliğimiz yer alıyor. Yıl boyunca ekran süresi yönetiminden içerik filtrelemeye kadar pek çok yenilikle güçlendirdiğimiz bu özellik, ebeveynlerin çocuklarıyla güvenli bir dijital yolculuk yaşamasını sağlayan en etkili araç. TikTok Eğitim Otobüsümüzle, işte bu teknolojiyi ebeveynlerin parmak uçlarına getiriyor, kontrolün tamamen onlarda olduğunu uygulamalı olarak gösteriyoruz” dedi.

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun da eğitim otobüsünün projenin merkezinde olduğunu belirterek, “Otobüs içerisinde dijital güvenlik, mahremiyet, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanımı başlıklarında kapsamlı eğitim videoları yer alacak ve ziyaretçilerimiz gün boyu bu eğitici içeriklere ulaşabilecekler” diye konuştu.

Programda, TikTok platformunun güvenlik çözümü “Aile Eşlemesi” (Family Pairing) de tanıtıldı. Platformun ayrıca güvenli sayısal teknoloji kullanımı için 18 yaş altı kullanıcılar için günlük 60 dakika ekran süresi sınırı getirme, uzun süre kullanımı önlemek için uyarıları devreye aldığı belirtildi.

Etkinliğe ilişkin yayınlanan bültende kural ihlallerinin önlendiği, bu kapsamda şirketin Türkiye’de 2025 Nisan-Haziran döneminde 4 milyon 431 bin 182 videoyu yayından kaldırdığı, bu işlemin yüzde 99,4’ünün herhangi bir bildirim olmadan, platform tarafından yapılan tespitlerle kaldırıldığı, bildirim gelen içeriklerin de yüzde 97’sinin ilk 24 saat içinde platformdan silindiği belirtildi.

TikTok’ta dünya genelinde kaldırılan içeriklerin yüzde 94,4’ünün görüntüleme almadan önce kaldırıldığı, yüzde 98’inin 24 saat içinde silindiği, platform kurallarına aykırı olan 13 yaş altı kullanıcılardan 25 milyondan fazla hesabın kaldırıldığı kaydedildi.