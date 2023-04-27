TikTok, yapay zeka aracını duyurdu

Popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok, yeni özelliğini açıkladı.

Yapay zeka kullanarak avatar oluşturmayı sağlayacak özelliğin kısa bir süre sonra kullanıcı deneyimine sunulması bekleniyor.

Söz konusu özelliğin aynı mantıkta çalışan Prisma Labs’e ait Lensa aracı ile benzer olacağı açıklandı.

Basit bir kullanıma sahip olması beklenen araç ile birlikte kullanıcılar, yapay zeka ile üretilen avatarlara sahip olabilecekler.

Ücretsiz olarak sunulacak TikTok aracı, her bir kullanıcı tarafından günde bir kez kullanılabilecek. Üretilen avatarlar için indirme seçeneği sunulacağından diğer mecralara aktarılması da mümkün olacak.