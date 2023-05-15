TikTok yeni özelliğini duyurdu

TikTok, iPhone kullanıcıları için arama widget’ı alıyor. Google’ın arama çubuğuna benzer çalışacak bu özellik, doğrudan TikTok’ta arama yapmayı mümkün kılacak. Bu hamle, sosyal medya şirketinin Google’la olan yarışını kızıştırabilir.

Google Arama’ya benzer bir pencere öğesi sunan bu destek, TikTok’un arama özelliğine dikkat çekiyor. iPhone kullanıcılarının uygulamayı açmadan ve menülerde gezinmeden doğrudan arama ekranına erişmesini sağlayacak.

Bu yılın başlarında TikTok, arama motoru olma isteğini gösteren “TikTok ile Arayın” sloganlı bir reklam yayınlamıştı.

TikTok’un arama motoru olma isteği merak uyandırsa da, bu pazarda ayakta nasıl kalacağı tartışma konusu oldu. Geçen yıl yayınlanan bir rapor, TikTok’un arama özelliğinin yüzde 20 oranında yanlış bilgi önerdiğini gösterdi.