TikTok, YouTube'a benzeyecek: Yeni özellikler duyuruldu

Sosyal medya plarformu TikTok, kullanıcıların artık yatay video çekmelerini istiyor ve bunu teşvik ediyor. Bu videolar ayrıca daha uzun olacak. Yatay videolar, TikTok ile yaygınlaşan dikey videoların tam zıttı konumunda.

Öte yandan TikTok'un YouTube'laşması bir süredir gerçekleşiyor. Donanımhaber'de aktarılana göre platform, 30 dakikalık uzun videoları test ediyor ve bu, video uzunluklarını 15 dakikaya kadar genişletmeye başlamasından sadece birkaç ay sonra geldi. Uzun videolar, reklamların yerleştirilmesi açısından da uygun ortam yaratıyor.

TikTok ayrıca geçtiğimiz aylarda "TikTok Shop" özelliğini devreye almıştı. Artık TikTok Shop, videolarda otomatik çalışacak ve videolardaki nesneler için platformda ürünlere bağlantı verilecek. Tüm bunlarla birlikte TikTok’un YouTube rekabeti daha da artacak.