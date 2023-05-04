TikTok'tan 14 Mayıs seçimleri için önlem

WhatsApp, Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, seçim güvenliği için özel bir merkez kurduğunu açıklamıştı. Bugün, en popüler sosyal medya platformu TikTok’tan da kritik bir açıklama geldi.

Türkiye sayfasında bir blog yazısı yayımlayan TikTok, dezenformazyon (yanlış bilgi) ve mezenformasyonla (bilinçli olarak yayılan yanlış bilgi) mücadeleye yönelik çalışmalarını açıkladı.

Platform, mezenforamsyon ve dezenformasyonun yayılmasını tespit etmek ve sınırlandırmak için dünya genelinde 40 binden fazla güvenlik uzmanı ile çalıştığını açıkladı.

Bu sürecin nasıl ilerlediğini ise TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen şu şekilde açıkladı:

“Bağlam ve doğruluk kontrolü (teyit), dezenformasyon politikalarını tutarlı ve doğru bir şekilde uygulamak için kritik önem taşıyor. Bu nedenle TikTok, potansiyel yanlış bilgileri tespit etmeye yardımcı olmak için makine öğrenimi başta olmak üzere her türlü teknolojik imkanı kullansa da bugünkü yaklaşım nihai olarak moderasyon ekibinin yanlış bilgi ihlallerini değerlendirmesi, onaylaması ve kaldırması üzerine kurulu.”

TikTok, dezenformasyon moderatörlerinin yanı sıra Teyit.org, Dogrulukpayi.com ve Dogrula.org ile de ortaklıklar yapıldığını bildirdi.