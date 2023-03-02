TikTok'tan şok karar: 18 yaş altına sınır gelecek

TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için geçerli olacak yeni özelliğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre sosyal medya platformu, 18 yaş altı kişiler için ekran süresi sınırı getirecek. Bu özellik sayesinde söz konusu yaş grubundaki kişiler, uygulamada günde 60 dakikadan fazla zaman geçiremeyecek. TikTok ekran süresi sınırı, bu yaş sınırındaki kullanıcılar için otomatik olarak devreye alınacak.

Platformun ayrıca, 13 yaşın altındaki kişiler için de bir süre sınırı getireceği belirtiliyor.