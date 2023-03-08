TikTok’tan yeni özellik: Ücretli videolar

TikTok Blog’da yeni özelliğin detaylarına ilişkin bir yazı yayımlandı.

Buna göre artık kullanıcılar, özel videolarını para karşılığı erişime açabilecek. Youtube’un ”Katıl” özelliği gibi Series’de de içerik üreticileri kendi videolarının ücretini kendileri belirleyebilecek. Series özelliği ile birlikte kullanıcılar, bu özel videoları ana sayfalarına düşen kısımlarından veya içerik üreticilerinin profillerine girip satın alabilecekler.

TikTok Series adı verilen özellik ile birlikte, platformdan para kazanmanın kolaylaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca paylaşılan videoların süre sınırında da farklılar yaşanabileceği aktarıldı.

Yeni güncellemenin ne zaman uygulamaya alınacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.