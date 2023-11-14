TikTok’u bir ülke daha yasakladı

Nepal hükümeti, ’sosyal yapıya zarar verdiği’ gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok’un yasaklanması kararı alındığını duyurdu.

Nepal hükümeti, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’u ülkedeki sosyal yapıyı bozduğu gerekçesiyle yasaklamaya karar verdi. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma, platformun sakıncalı içerik yaydığını söyleyerek, yasağın derhal yürürlüğe gireceğini ve yetkililere kararın uygulanması için talimat verildiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud ise kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin sosyal medya platformlarına sahip şirketlerden Nepal’de kayıt yaptırıp irtibat ofisi açmalarını, vergi ödemelerini, ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymalarını istediğini belirtti.

Yasaklayan ülkeler

TikTok’un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler nedeniyle bu yıl bazı ülkeler uygulamaya yasak getirmişti. Kanada Şubat ayında, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda Mart ayında TikTok’un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasının yasaklandığını duyurmuştu. Nisan ayında ise Avustralya, federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı. Mayıs’ta ABD’nin Montana eyaleti TikTok uygulamasının kullanımı yasaklayarak, ülkede TikTok’a yasak getiren ilk eyalet olmuştu.