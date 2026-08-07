TikTok’un çatı kuruluşu ByteDance, Anthropic'e rakip 10 trilyonluk YZ modeli geliştiriyor

Deniz GÜLDAĞ

Çinli teknoloji şirketleri yapay zeka alanında ABD'li rakipleriyle aralarındaki farkı hızla kapatıyor. Konuya yakın kaynaklara ve yavaş ekonomi ve teknoloji medyasında yer almaya başlayan haberlere göre, ByteDance, 10 trilyona kadar parametreye sahip olabilecek bir yapay zeka modelini eğitmeye başladı. Bu, bugüne kadar Çin'de yayımlanan en büyük model olan Moonshot AI'ın Kimi K3 modelinin yaklaşık üç katına denk geliyor.

Kaynaklar, modelin şu anda ön eğitim (pre-training) aşamasında olduğunu belirtti. Genellikle üç ila altı ay süren bu sürecin ardından modelin ince ayar (fine-tuning) çalışmalarına geçileceği, her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi halinde ise piyasaya sunulacağı ifade edildi. Modelin nihai parametre sayısının ise eğitim sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşeceği kaydedildi.

Anthropic, geliştirdiği yapay zeka modellerinin parametre sayılarını resmi olarak açıklamıyor. Ancak sektör tahminlerine göre şirketin en gelişmiş modeli Mythos 5 yaklaşık 8 trilyon, Fable 5 ise yaklaşık 5 trilyon parametreye sahip.

Parametre sayısı, bir yapay zeka modelinin bilgi depolama kapasitesini ve temel yetenek sınırlarını belirleyen önemli bir ölçüt olarak görülüyor. Bununla birlikte, bir modelin gerçek performansı yalnızca parametre sayısına değil; kullanılan verinin kalitesi, eğitim yöntemleri ve model mimarisi gibi birçok farklı unsura da bağlı bulunuyor.