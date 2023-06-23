TikTok'un Operasyon Müdürü Vanessa Pappas istifa etti

TikTok'un Operasyon Müdürü Vanessa Pappas, ABD'deki en yüksek profilli yöneticilerinden biri olarak geçirdiği beş yılın ardından istifa ederek, artan düzenleyici baskılarla karşı karşıya kalan sosyal medya platformuna bir darbe vurdu.

Financial Times’ın duyurduğu şirket içi nota göre, TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew şirket çalışanlarına Pappas'ın "girişimcilik tutkularına yeniden odaklanmak için istifa etmeye karar verdiğini" söyledi.

Chew açıklamasında, “Pappas, TikTok'ta geçirdiği süre boyunca, işi büyütmede, şirketi savunmada, ürün tekliflerimizi ve pazarlama kampanyalarımızı yükseltmede ve olumlu bir içerik oluşturucu ve kullanıcı topluluğunu teşvik etmede etkili oldu" diye ekledi.

Koltuğa Adam Presser geçecek

TikTok'un CEO'su Chew, TikTok'un mevcut personel şefi Adam Presser'in Pappas’tan boşalan koltuğu devralacağını, Disney'in 20 yıllık emektarı Zenia Mucha'nın ise yeni oluşturulan baş marka ve iletişim sorumlusu rolüyle kısa biçimli video uygulamasına katılacağını sözlerine ekledi.

Beş yıllık görev süresi boyunca Vanessa Pappas, eğlenceye aç koronavirüs pandemisi karantinaları sırasında TikTok'un batıdaki popülaritesindeki patlamayı yönetti. Pappas ayrıca, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çin ile ABD arasında artan gerilimde giderek daha fazla parlama noktası haline gelen ByteDance'ın sahibi olduğu şirketin kamuoyu önündeki savunucusuydu.