Tire'de dijital dönüşüm dönemi başladı: Innosa'dan yerel yönetimde yenilikçi adım

Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Innosa Yazılım Teknolojileri, Tire Belediyesi ile gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Projesi ile şehir yönetiminde teknoloji odaklı yeni bir dönemi başlattı. Proje kapsamında, belediyenin bilgi yönetiminden karar destek sistemlerine kadar pek çok hizmeti dijitalleştirildi.

Doküman ve Dijital Arşiv Yönetimi: Tüm evrak ve arşiv işlemleri dijital sisteme aktarılarak, belge erişimi hızlandırıldı. Kağıtsız süreçle hem işlem süresi hem de maliyetler düşürüldü.

Akıllı Kent Yönetim Sistemi (InoKent): Belediye birimleri tek çatı altında entegre edildi. Yapay zekâ destekli raporlama ve analiz özellikleri sayesinde yönetsel kararlar daha hızlı ve veriye dayalı biçimde alınabiliyor.

İş Takip ve Karar Destek Sistemi: Görev atama, takip, performans ölçümü ve karar alma süreçleri dijital platform üzerinden izlenebilir hale geldi. Bu sayede hem iç denetim hem de şeffaflık güçlendi.

“Yerel yönetimlerde dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk”

Innosa Genel Müdürü Mustafa Özer, projeye dair şunları söyledi: “Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız bu proje, Tire Belediyesi'nin daha hızlı, daha etkin ve daha şeffaf hizmet sunmasına olanak sağladı. Dijital dönüşüm artık sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda vatandaş memnuniyetini doğrudan etkileyen bir yönetim biçimi. Innosa olarak bu dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz.”