Trump, yapay zeka şirketleri için katı yönergeler hazırlıyor

Deniz Güldağ

ABD hükümeti, yapay zeka şirketlerini kontrol etmeye ve çalışmalarını düzenlemeye yönelik yeni adımlar atıyor.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, General Services Administration’ın (GSA)* hazırladığı yönergeler, sivil kurumların devletle yaptığı sözleşmeler için geçerli olacak ve devletin yapay zeka hizmetlerini satın alma sürecini güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir çalışmanın parçası.

GSA yönergeleri ayrıca, şirketlerin; “yanıtlarını çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi ideolojik görüşler lehine yönlendirmeyen” tarafsız ve siyasi olmayan bir yapay zeka modeli sunmasını zorunlu kılıyor.

Son birkaç ay içinde hazırlanan yeni yönerge taslağı, Savunma Bakanlığı’nın geçen hafta Anthropic ile yaptığı 200 milyon dolarlık sözleşmeyi feshedeceğini açıklamasının ardından ortaya çıktı.

Şirket, kitlesel gözetim faaliyetleri ve otonom silah sistemleri konusundaki endişelerini gerekçe göstererek Pentagon’a teknolojisinin kullanımında tam yetki vermeyi reddetmişti.

Bunun yanı sıra Beyaz Saray, Anthropic’i genellikle Çin ve Rus şirketleri için kullanılan “tedarik zinciri riski” taşıyan şirketler listesine almıştı.

*General Services Administration (Genel Hizmetler İdaresi) (GSA), ABD federal kurumlarının işleyişini destekleyen, 1949'da kurulmuş bağımsız bir devlet kurumu. Temel görevi; federal hükümet için ofis alanı, teknoloji, ekipman, telekomünikasyon ve ulaşım gibi ürün/hizmetlerin tedarikini sağlamak, gayrimenkul yönetimi ve verimlilik politikaları geliştirmek.