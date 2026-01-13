Trump'ın eski danışmanı Meta'nın yeni başkanı olarak atandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın birinci başkanlık döneminde ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı olarak görev yapmış Dina Powell McCormick, Meta Platforms’a başkan olarak atandı.

Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada kararı kutlayarak “Powell McCormick harika ve çok yetenekli biri” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın aktardığı haberde, son atamanın Meta’nın son bir yılda şirketi Trump yönetimi ile hizalayan hamleler yaptığına dikkat çekildi. Meta yapay zeka alanında yatırımlarını hızlandırırken CEO Mark Zuckerberg’in bu projelerde veri merkezleri ve enerji kapasitesi inşa edebilmek için Trump’ın desteğini aradığı belirtildi.

Zuckerberg, Trump’ın ikinci başkanlığının yemin töreni öncesinde Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde Trump’ı ziyaret etmişti. Trump yönetiminin hoşuna gidecek hamleler kapsamında Meta, platformlardaki doğruluk kontrolü programını sonlandırmıştı. Cumhuriyetçi Joel Kaplan şirketin yeni küresel ilişkiler direktörü olarak atanırken kurumsal çeşitlilik ve kapsayıcılık programları sonlandırılmıştı. Son olarak da ocak başında Trump’ın eski ticaret danışmanı C.J. Mahoney, hukuk ekibinin başına getirilmişti.