Trump’tan kuantum bilgisayar teknolojisine destek hamlesi: Yeni kararnameler imzaladı

Deniz GÜLDAĞ

Kuantum bilgisayarlar, geleneksel süper bilgisayarlara kıyasla çok daha kısa sürede karmaşık problemleri çözebilme kapasitesine sahip. Bu nedenle teknoloji, dünya genelinde hükümetlerin ve teknoloji şirketlerinin öncelikli yatırım alanlarından biri haline gelmiş durumda.

Trump’ın imzaladığı ikinci kararname ise federal kurumlara ve güvenlik uzmanlarına, mevcut şifreleme yöntemlerini beklenenden daha hızlı aşabilecek kuantum sistemlerine karşı hazırlık yapma talimatı veriyor. Trump yönetimi, hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde güvenlik altyapısını güçlendirerek ve gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmiş kuantum saldırılarının kritik altyapıları hedef almasını önlemeyi amaçlıyor.

Kararnameler, ABD Ticaret Bakanlığı’nın kuantum teknolojileri geliştiren şirketlere milyarlarca dolarlık destek sağlamaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Aynı zamanda özel sektörde de kuantum teknolojilerine yönelik yatırım iştahı hızla artıyor. IBM, Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri, kuantum bilişim alanındaki çalışmalarına milyarlarca dolar kaynak ayırıyor.