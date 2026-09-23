Trump’tan yapay zekaya yeni isim: “Süper zeka”

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Trump, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında “süper zeka dünyasına hoş geldiniz” ifadesini kullandı. ABD Başkanı, bundan böyle ABD belgelerinde ve dünya genelinde “yapay zeka” yerine “süper zeka” tanımının kullanılmasını istediğini belirtti.

Trump sosyal medyada anket düzenledi

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden takipçilerine yapay zeka için kullanılabilecek alternatif isimler konusunda anket sundu.

“Üstün zeka”, “aşırı zeka” ve “yüce zeka” seçeneklerinin yer aldığı ankette, “süper zeka” ifadesinin öne çıktığını belirten Trump, yeni terminolojinin kullanılmasına yönelik desteğini yineledi.

Uzmanlar isim değişikliğine mesafeli

BBC'de yer alan habere göre teknoloji uzmanları ise “süper zeka” ifadesinin sektör genelinde benimsenmesinin zor olduğunu değerlendiriyor.

Melbourne Üniversitesinden Simon Coghlan, söz konusu adlandırmanın yanıltıcı olabileceğini ve mevcut yapay zeka sistemlerinin yeteneklerinin olduğundan daha ileri gösterilmesine yol açabileceğini ifade etti.

Singapur Ulusal Üniversitesinden Ben Leong da “süper zeka” kavramının bugün kullanılan yapay zeka sistemlerinden ziyade, insan kapasitesini aşması beklenen daha gelişmiş ve henüz varsayımsal teknolojiler için kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

ABD yönetiminden Trump’ın önerisine destek

Trump’ın isim değişikliği önerisi ABD yönetiminde de karşılık buldu.

ABD Baş Teknoloji Sorumlusu Ethan Klein ile ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Michael Waltz, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında ve açıklamalarında “süper zeka” ifadesini kullanmaya başladı.

Kanada’dan ise farklı bir yaklaşım geldi. Kanada Yapay Zeka Bakanı Evan Solomon, Kanadalıların yapay zekanın adını değiştirme konusunda fazla istekli olmadığını söyledi.

Trump, yapay zeka düzenlemelerine karşı

Trump, yapay zekanın insanlık açısından risk oluşturabileceğine yönelik endişeleri “aldatmaca” olarak nitelendirirken, teknoloji sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemelere de karşı olduğunu dile getirdi.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetine de değinen Trump, yapay zeka yarışında ABD’nin önde olduğunu ve bu liderliği sürdüreceklerini savundu.

Trump’ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmede yapay zeka ve iki ülke arasındaki teknoloji rekabetinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.